Week-end à la forge fleurie Fronteau Val en Vignes

Val en Vignes

Week-end à la forge fleurie

Fronteau 1 Rue de la Forge Fleurie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Durant tout un week-end les amoureux de la nature et des plantes pourront découvrir les jardins de la Forge Fleurie à Bouillé Saint Paul qui pour l’occasion ouvriront leurs portes. Catherine vous fera partager sa passion pour les végétaux.

Durant tout un week-end les amoureux de la nature et des plantes pourront découvrir les jardins de la Forge Fleurie à Bouillé Saint Paul qui pour l’occasion ouvriront leurs portes. Catherine vous fera partager sa passion pour les végétaux. .

Fronteau 1 Rue de la Forge Fleurie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 02 40 laforgefleurie@orange.fr

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English : Week-end à la forge fleurie

For a whole weekend, nature and plant lovers can discover the Forge Fleurie gardens in Bouillé Saint Paul, which will be opening their doors for the occasion. Catherine will share her passion for plants with you. The weekend will also feature a number of other events.

L’événement Week-end à la forge fleurie Val en Vignes a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Thouarsais