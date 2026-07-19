Informations pratiques

Le Tréport

Week-end anglais Atelier Aquarelle

5/7 Rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier Aquarelle avec Jonathan De Cesare. Plongez dans l’univers de Turner. Atelier en extérieur pendant lequel vous réaliserez votre propre carnet de voyage à l’aquarelle. Durée 3h. Places limitées. Inscription obligatoire. Tarif 35€ et 25€ pour les adhérents. .

5/7 Rue de la Tour Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr

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English : Week-end anglais Atelier Aquarelle

L’événement Week-end anglais Atelier Aquarelle Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers