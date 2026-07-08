Soirée Blind Test et Karaoké Esplanade Louis Aragon Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Soirée Blind Test et Karaoké

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Osez ! Chantez ! Vibrez ! Soirée Blind Test et Karaoké. En terrasse (repli au bar si météo compliquée). Accessible à tous. Gratuit. .

Esplanade Louis Aragon Casino JOA du Tréport Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 35 45 contact-letreport@joa.fr

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English : Soirée Blind Test et Karaoké

L’événement Soirée Blind Test et Karaoké Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers