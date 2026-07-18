Week-end anglais Peindre la lumière comme Turner Galerie Résonances Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Week-end anglais Peindre la lumière comme Turner

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

A l’occasion du week-end Anglais Sur les pas de Turner , l’association invite 30 artistes peintres à partager leur savoir faire de création en plein air au coeur du littoral du Tréport et de Mers les Bains. Toutes les techniques sont bienvenues (aquarelle, pastel, dessin, huile, acrylique, etc.). Nombre de places limitée à 30 artistes. Participation gratuite. Sur inscription. .

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end anglais Peindre la lumière comme Turner

L’événement Week-end anglais Peindre la lumière comme Turner Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers