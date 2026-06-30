Week-end Bien-être La Guère Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Week-end Bien-être

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Détendez-vous le temps d’un week-end au Domaine des Lys.

Au programme de ce week-end brunch gourmand, ateliers bien-être et exposants bien-être.

Sur réservation uniquement. .

La Guère Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 55 68

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English :

Relax for a weekend at the Domaine des Lys.

L’événement Week-end Bien-être Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-30 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis