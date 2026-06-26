Bulat-Pestivien

Week-end Bluegrass & Oldtime

1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Rejoignez-nous pour un week-end Bluegrass & Oldtime ! Au programme

– Le 11 juillet Slow jam l’après midi avec Dave et Anwyl Williams pour commencer en douceur pour les novices. Les instruments traditionnels du bluegrass sont guitare, mandoline, banjo, violon, dobro, contrebasse, chant.

– Le 12 juillet Atelier Chant l’après midi avec Jean-Charles et Linda Dutaret, une façon conviviale de chanter ensemble quelques morceaux.

Et en plus Jams toute la journée le samedi et le dimanche. Événement ouvert à toutes et tous, sans réservation. Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux.ses ! Plus d’informations sur bulatbluegrass.com ! .

1 Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 45 81 09

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English :

L’événement Week-end Bluegrass & Oldtime Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol