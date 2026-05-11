Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye Lamorlaye
Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye Lamorlaye samedi 13 juin 2026.
Lamorlaye
Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye
1 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Pour ses 20 ans, l’association Agora propose Cultur’en Jeux, un week‑end festif mêlant jeux, spectacles, enquêtes immersives, parcours ludiques et ateliers créatifs. Un événement convivial et familial célébrant la culture, le partage et la créativité sous toutes leurs formes.
À l’occasion de ses 20 ans, l’association Agora vous propose Cultur’en Jeux, un grand rendez‑vous festif et intergénérationnel où se croisent culture, jeux et convivialité. Durant tout un week‑end, le foyer culturel devient un terrain de découverte et d’expérimentation, invitant petits et grands à jouer, créer, réfléchir et partager.
Enquêtes immersives, spectacles, parcours ludiques dans la ville, jeux de société, défis, ateliers créatifs et animations en continu composent un programme riche et varié. Pensé pour les familles comme pour les passionnés, cet événement célèbre la créativité, le lien social et le plaisir d’être ensemble autour de multiples formes de culture vivante.
SAMEDI 13 JUIN
14h 18h
Découvrez les jeux de figurines
Initiation à la peinture et démonstrations de combat
Sur inscription
20h30 21h45
Spectacle Les aventures du White Spirit
Par le groupe des ados
DIMANCHE 14 JUIN
Les incontournables
Cluedo immersif grandeur nature
5 séances 10h | 11h30 | 13h30 | 15h | 16h30
Sur inscription
Parcours ludique dans Lamorlaye
Départs de 11h à 11h30
Départs de 15h30 à 16h
Sur inscription
Au fil de la journée
11h30 12h30 Voyage sonore Sur inscription
11h30 12h30 Atelier enfant Mon petit carnet Sur inscription
14h 17h Espace jeux de société
14h 15h Échecs séance de parties simultanées Sur inscription
15h 16h Échecs initiation libre Sur inscription
16h 17h Atelier enfant déco en métal à repousser Sur inscription
16h 17h Yoga du rire spécial anniversaire Sur inscription
17h 18h Apéritif
18h 21h Tables de jeu de rôle Sur inscription
En continu toute la journée
Jouons avec les mots (façon anagrammes)
Grands jeux en bois
Exposition photos 20 ans d’Agora .
1 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 29 61 47 04 contact@assoagora.fr
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English :
To celebrate its 20th anniversary, the Agora association is offering Cultur?en Jeux, a festive weekend combining games, shows, immersive investigations, fun trails and creative workshops. A friendly, family-friendly event celebrating culture, sharing and creativity in all their forms.
L’événement Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-05-11 par Chantilly-Senlis Tourisme