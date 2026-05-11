Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye Lamorlaye

Lamorlaye

Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye

1 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Pour ses 20 ans, l’association Agora propose Cultur’en Jeux, un week‑end festif mêlant jeux, spectacles, enquêtes immersives, parcours ludiques et ateliers créatifs. Un événement convivial et familial célébrant la culture, le partage et la créativité sous toutes leurs formes.

À l’occasion de ses 20 ans, l’association Agora vous propose Cultur’en Jeux, un grand rendez‑vous festif et intergénérationnel où se croisent culture, jeux et convivialité. Durant tout un week‑end, le foyer culturel devient un terrain de découverte et d’expérimentation, invitant petits et grands à jouer, créer, réfléchir et partager.

Enquêtes immersives, spectacles, parcours ludiques dans la ville, jeux de société, défis, ateliers créatifs et animations en continu composent un programme riche et varié. Pensé pour les familles comme pour les passionnés, cet événement célèbre la créativité, le lien social et le plaisir d’être ensemble autour de multiples formes de culture vivante.

SAMEDI 13 JUIN

14h 18h

Découvrez les jeux de figurines

Initiation à la peinture et démonstrations de combat

Sur inscription

20h30 21h45

Spectacle Les aventures du White Spirit

Par le groupe des ados

DIMANCHE 14 JUIN

Les incontournables

Cluedo immersif grandeur nature

5 séances 10h | 11h30 | 13h30 | 15h | 16h30

Sur inscription

Parcours ludique dans Lamorlaye

Départs de 11h à 11h30

Départs de 15h30 à 16h

Sur inscription

Au fil de la journée

11h30 12h30 Voyage sonore Sur inscription

11h30 12h30 Atelier enfant Mon petit carnet Sur inscription

14h 17h Espace jeux de société

14h 15h Échecs séance de parties simultanées Sur inscription

15h 16h Échecs initiation libre Sur inscription

16h 17h Atelier enfant déco en métal à repousser Sur inscription

16h 17h Yoga du rire spécial anniversaire Sur inscription

17h 18h Apéritif

18h 21h Tables de jeu de rôle Sur inscription

En continu toute la journée

Jouons avec les mots (façon anagrammes)

Grands jeux en bois

Exposition photos 20 ans d’Agora .

1 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 29 61 47 04 contact@assoagora.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 20th anniversary, the Agora association is offering Cultur?en Jeux, a festive weekend combining games, shows, immersive investigations, fun trails and creative workshops. A friendly, family-friendly event celebrating culture, sharing and creativity in all their forms.

L’événement Week-end Cultur’en Jeux à l’AGORA de Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-05-11 par Chantilly-Senlis Tourisme