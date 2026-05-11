Lamorlaye

Les jeudis de la Tenure J’ai peur de devenir par le Club Théâtre à la Résidence de la Tenure à Lamorlaye

20 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Dans le cadre des Jeudis de la Tenure, le club théâtre du collège Dolto présente J’ai peur de devenir, une création inspirée de Sébastien Joanniez. Un spectacle sensible et engagé porté par de jeunes comédiens, explorant les questionnements de l’adolescence et ouvert à tous.

Dans le cadre des Jeudis de la Tenure, le club théâtre du collège Dolto de Lamorlaye présente J’ai peur de devenir , une création portée par l’énergie et l’engagement des jeunes comédiens. Inspiré de l’univers de Sébastien Joanniez, ce spectacle aborde avec justesse et sensibilité les questionnements, les doutes et les élans de l’adolescence.

Accompagnés par leur enseignante, les élèves donnent voix à une écriture contemporaine forte, mêlant théâtre, parole et émotion. Ouvert à tous, ce rendez‑vous invite à la rencontre, à l’échange et à la découverte d’un théâtre vivant, sincère et profondément humain, au cœur de la résidence de la Tenure. .

20 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 22 05 42 36 lesjeudisdelatenure@gmail.com

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English :

As part of the Jeudis de la Tenure series, the theater club at Collège Dolto presents J’ai peur de devenir, a production inspired by Sébastien Joanniez. A sensitive, engaging show, performed by young actors, exploring the issues of adolescence, and open to all.

L’événement Les jeudis de la Tenure J’ai peur de devenir par le Club Théâtre à la Résidence de la Tenure à Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-05-11 par Chantilly-Senlis Tourisme