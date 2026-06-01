Balade Irlandaise à Lamorlaye Lamorlaye
Balade Irlandaise à Lamorlaye Lamorlaye samedi 13 juin 2026.
Lamorlaye
Balade Irlandaise à Lamorlaye
1 Rue de la Tenure Lamorlaye Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Balade irlandaise proposée par l’association Un Peu d’Ailleurs
Foyer culturel de Lamorlaye
De 11h à 18h
Au programme
Animations et spectacles
Restauration sur place
Atelier pour les enfants
Le Foyer culturel de Lamorlaye invite à un véritable voyage au cœur de l’Irlande avec une grande balade irlandaise placée sous le signe de la convivialité et du partage. Organisée par l’association Un Peu d’Ailleurs , cette journée festive met à l’honneur la culture irlandaise à travers une programmation riche et accessible à tous.
Entre musique, spectacles et animations, l’ambiance promet d’être chaleureuse et rythmée, portée par les sonorités traditionnelles et l’esprit festif de l’Irlande. Sur place, restauration, moments de découverte et ateliers pour les enfants viennent compléter l’expérience, faisant de cet événement un rendez-vous idéal pour petits et grands.
Une parenthèse dépaysante, joyeuse et intergénérationnelle pour se retrouver, s’amuser et célébrer les traditions dans une atmosphère conviviale. .
1 Rue de la Tenure Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 6 82 44 11 05 1peu.dailleurs@gmail.com
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English :
Irish walk proposed by the association Un Peu d?Ailleurs
Foyer culturel de Lamorlaye
11am to 6pm
On the program
Entertainment and shows
Catering on site
Children’s workshop
L’événement Balade Irlandaise à Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme