Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026 Espace Orfeuille Charpey
samedi 26 septembre 2026 · Espace Orfeuille · Charpey
Informations pratiques
Charpey
Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026
Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
L’association du Patrimoine de Charpey/St Didier vous propose un week-end 39-45 avec de nombreuses animations. Venez nombreux !
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Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 67 24 13 patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com
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English :
The Charpey/St Didier Heritage Association invites you to a World War II-themed weekend featuring a variety of activities. We hope to see many of you there!
L’événement Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026 Charpey a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme
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