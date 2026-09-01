Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026 Espace Orfeuille Charpey

Informations pratiques

Charpey

Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

L’association du Patrimoine de Charpey/St Didier vous propose un week-end 39-45 avec de nombreuses animations. Venez nombreux !

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Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 67 24 13 patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com

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English :

The Charpey/St Didier Heritage Association invites you to a World War II-themed weekend featuring a variety of activities. We hope to see many of you there!

L’événement Week-end de reconstitution Campement de la libération 1944 2026 Charpey a été mis à jour le 2026-08-25 par Valence Romans Tourisme