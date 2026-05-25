Week-end de réouverture du Musée d’Art Sacré et métiers d’art à Cheviré le Rouge église St Médard Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Week-end de réouverture du Musée d’Art Sacré et métiers d’art à Cheviré le Rouge

église St Médard Cheviré Le Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Week-end de réouverture du Musée d’Art Sacré et métiers d’art à Cheviré le Rouge

Un artisan d’art nous offrira une conférence sur les vêtements liturgiques, des techniques en lien avec les objets qui nous sont confiés.

Rencontre d’exception et partage gratuits.

Bien-sûr, le Musée d’Art Sacré pourra être visité à cette occasion.

Le samedi après la conférence et le dimanche après-midi de 15h à 18h.

Entrée par l’intérieur du choeur. Accessible PMR. .

église St Médard Cheviré Le Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 63 86 77 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekend of reopening of the Museum of Sacred Art and crafts in Cheviré le Rouge

L’événement Week-end de réouverture du Musée d’Art Sacré et métiers d’art à Cheviré le Rouge Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme de l’Anjou Vert