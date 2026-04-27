Villé

Week-end des copains

Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-19 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Les commerçants de Villé vous proposent un week-end festif en compagnie de la Jeunesse de Thimister.

Programme du samedi

– 15h à 21h marché des créateurs et des artisans ;

– 18h soirée guinguette franco-belge & animation musicale avec Diapason.

Programme du dimanche

– 10h à 16h marché des créateurs et des artisans ;

– Dès 11h déjeuner dansant, apéritif et menu sous chapiteau, animation musicale. .

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 85 97 50 associationcommerceville@gmail.com

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English :

L’événement Week-end des copains Villé a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé