Week-end des copains Villé
Week-end des copains Villé samedi 18 juillet 2026.
Villé
Week-end des copains
Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Les commerçants de Villé vous proposent un week-end festif en compagnie de la Jeunesse de Thimister.
Programme du samedi
– 15h à 21h marché des créateurs et des artisans ;
– 18h soirée guinguette franco-belge & animation musicale avec Diapason.
Programme du dimanche
– 10h à 16h marché des créateurs et des artisans ;
– Dès 11h déjeuner dansant, apéritif et menu sous chapiteau, animation musicale. .
Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 85 97 50 associationcommerceville@gmail.com
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English :
L’événement Week-end des copains Villé a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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