Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Week-end Echobio

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Ce week-end réunit associations, professionnels engagés et citoyens autour d’un même objectif revenir à l’essentiel. Alimentation, énergie, mobilité, artisanat, écologie… Venez découvrir des alternatives, échanger, apprendre et partager lors des stands et conférences.

Parce que nous avons beaucoup à apprendre du vivant, de l’écologie et de notre environnement, mais aussi beaucoup à partager pour retrouver des liens de coopération, de solidarité et de sens.

Les Rencontres Alternatives réunissent associations, professionnels éco-responsables, artisans et citoyens, adultes comme enfants, autour d’une même envie imaginer et expérimenter d’autres façons de vivre.

Alimentation, cosmétiques, textile, mobilité, énergie, artisanat… Venez découvrir des alternatives concrètes et rencontrer des acteurs locaux engagés.

Les exposants seront sélectionnés selon un cahier des charges exigeant, afin de garantir une véritable cohérence avec les valeurs de l’événement.

Profitez également du pôle conférences pour apprendre, échanger et partager vos connaissances.

Un week-end pour découvrir, échanger, partager… et créer du lien. 0 .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

This weekend brings together organizations, dedicated professionals, and citizens around a shared goal: getting back to basics. Food, energy, transportation, crafts, ecology… Come discover alternatives, exchange ideas, learn, and share at the booths and conferences.

L’événement Week-end Echobio Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach