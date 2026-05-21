Week end en famille à Montfaucon Salle des Fêtes Montfaucon

Montfaucon

Week end en famille à Montfaucon

Salle des Fêtes 2 rue des 4 chemins Montfaucon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon vous invite à vivre un week-end d'animations et de découvertes.

Ce rendez-vous, conçu pour tous, propose une programmation ouverte à tous les âges et à toutes les envies !

L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon vous invite à vivre un week-end d'animations et de découvertes.

Ce rendez-vous, conçu pour tous, propose une programmation ouverte à tous les âges et à toutes les envies !

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Salle des Fêtes 2 rue des 4 chemins Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 60 97 63 41

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English :

L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon invites you to experience a weekend of entertainment and discovery.

This event, designed for everyone, offers programming open to all ages and desires.

L’événement Week end en famille à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Labastide-Murat