Week end en famille à Montfaucon Salle des Fêtes Montfaucon
Week end en famille à Montfaucon Salle des Fêtes Montfaucon samedi 6 juin 2026.
Montfaucon
Week end en famille à Montfaucon
Salle des Fêtes 2 rue des 4 chemins Montfaucon Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon vous invite à vivre un week-end d'animations et de découvertes.
Ce rendez-vous, conçu pour tous, propose une programmation ouverte à tous les âges et à toutes les envies !
L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon vous invite à vivre un week-end d'animations et de découvertes.
Ce rendez-vous, conçu pour tous, propose une programmation ouverte à tous les âges et à toutes les envies !
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Salle des Fêtes 2 rue des 4 chemins Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 60 97 63 41
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English :
L'Association "Animation, Sport, Loisir et Culture" à Montfaucon invites you to experience a weekend of entertainment and discovery.
This event, designed for everyone, offers programming open to all ages and desires.
L’événement Week end en famille à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Labastide-Murat