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AGENDA · Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement

vendredi 24 juillet 2026 · Espace Mistral · Marseille 16e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace Mistral
Adresse
136 plage de l'Estaque
Ville
13016 Marseille 16e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h à 23h.

Samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25

Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.

À l’Epace Mistral


► Vendredi 24 juillet
Animations
DJ Set familial

► Samedi 25 juillet
Ciné plein-air

PARTIR UN JOUR
D’Amélie Bonnin
France 2025 1h38 VOF
Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

Dispositifs d’accessibilité mis en place

Audio-Description (AD) et sous-titrage SME (Sourds et mal-entendants)
Sensibilisation tout public au dispositif d’audio-description Les Yeux fermés (15-20 minutes) en avant-séance, proposée et animée par l’association La Luciole

Infos pratiques

Accès au site à toute heure
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux toilettes sur place.

Transports en commun bus 35 et 95S, arrêt l’Estaque Village (2 minutes à pied)
Parking Espace Mistral Parking
Dépose-minute à l’entrée du site

Restauration
Pique-niques autorisés.

Assises
Gradins à disposition. Pour votre confort, prévoir sièges personnels.

Réservations
Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité.   .

Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille

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