Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set Espace Mistral Marseille 16e Arrondissement
vendredi 24 juillet 2026 · Espace Mistral · Marseille 16e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 16e Arrondissement
Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set
Vendredi 24 juillet 2026 de 20h à 23h.
Samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.
À l’Epace Mistral
► Vendredi 24 juillet
Animations
DJ Set familial
► Samedi 25 juillet
Ciné plein-air
PARTIR UN JOUR
D’Amélie Bonnin
France 2025 1h38 VOF
Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…
Dispositifs d’accessibilité mis en place
Audio-Description (AD) et sous-titrage SME (Sourds et mal-entendants)
Sensibilisation tout public au dispositif d’audio-description Les Yeux fermés (15-20 minutes) en avant-séance, proposée et animée par l’association La Luciole
Infos pratiques
Accès au site à toute heure
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux toilettes sur place.
Transports en commun bus 35 et 95S, arrêt l’Estaque Village (2 minutes à pied)
Parking Espace Mistral Parking
Dépose-minute à l’entrée du site
Restauration
Pique-niques autorisés.
Assises
Gradins à disposition. Pour votre confort, prévoir sièges personnels.
Réservations
Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .
Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur grands-evenements@marseille.fr
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English :
Family-Friendly Outdoor Evenings!
L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille