Informations pratiques

Marseille 16e Arrondissement

Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set

Vendredi 24 juillet 2026 de 20h à 23h.

Samedi 25 juillet 2026 de 20h à 23h. Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Soirées familiales en plein air !

Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.



À l’Epace Mistral





► Vendredi 24 juillet

Animations

DJ Set familial



► Samedi 25 juillet

Ciné plein-air



PARTIR UN JOUR

D’Amélie Bonnin

France 2025 1h38 VOF

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…



Dispositifs d’accessibilité mis en place



Audio-Description (AD) et sous-titrage SME (Sourds et mal-entendants)

Sensibilisation tout public au dispositif d’audio-description Les Yeux fermés (15-20 minutes) en avant-séance, proposée et animée par l’association La Luciole



Infos pratiques



Accès au site à toute heure

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accès aux toilettes sur place.



Transports en commun bus 35 et 95S, arrêt l’Estaque Village (2 minutes à pied)

Parking Espace Mistral Parking

Dépose-minute à l’entrée du site



Restauration

Pique-niques autorisés.



Assises

Gradins à disposition. Pour votre confort, prévoir sièges personnels.



Réservations

Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .

Espace Mistral 136 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur grands-evenements@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette à l’Espace Mistral Ciné plein air et Dj Set Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille