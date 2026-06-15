Week-end Maraîchin à Coulon Coulon
Week-end Maraîchin à Coulon Coulon samedi 4 juillet 2026.
Coulon
Week-end Maraîchin à Coulon
Rue André Cramois Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Le Week-end Maraîchin débarque à Coulon près de Niort les 4 et 5 juillet 2026 !
En famille ou entre amis profitez d’un moment festif au cœur du Marais.
Village d’artisans et exposants, animations et jeux au programme.
Restauration sur place. Au menu anguilles 25 € (réservation obligatoire au
06 83 25 76 13) et jambon mogettes 19€
Animé par l’orchestre Metronome .
Rue André Cramois Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 76 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end Maraîchin à Coulon
L’événement Week-end Maraîchin à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Coulon (Deux-Sèvres)
- Festival Marché Gourmand 2026 à Coulon Coulon 21 août 2026