Coulon

Week-end Maraîchin à Coulon

Rue André Cramois Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le Week-end Maraîchin débarque à Coulon près de Niort les 4 et 5 juillet 2026 !

En famille ou entre amis profitez d’un moment festif au cœur du Marais.

Village d’artisans et exposants, animations et jeux au programme.

Restauration sur place. Au menu anguilles 25 € (réservation obligatoire au

06 83 25 76 13) et jambon mogettes 19€

Animé par l’orchestre Metronome .

Rue André Cramois Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 76 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end Maraîchin à Coulon

L’événement Week-end Maraîchin à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Niort Marais Poitevin