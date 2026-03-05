Week-end Musées Télérama 2026 Musée National de Préhistoire Les Eyzies
Week-end Musées Télérama 2026 Musée National de Préhistoire Les Eyzies samedi 21 mars 2026.
Week-end Musées Télérama 2026
Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies Dordogne
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
2026-03-21
9h30 -17h30. Accès gratuit aux visiteurs munis du Pass Week-end Musées Télérama ! Dimanche visite Les incontournables (14h30), Trésors de la rivière (16h)
Le musée offre l’accès aux collections permanentes aux visiteurs munis du pass Week-end Musées Télérama !
Dimanche 22 mars, inscrivez- vous également gratuitement à
la visite découverte Les incontournables à 14h30 Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre offrant une approche générale des collections .
la visite découverte Trésors de la rivière ! à 16h De la pêche préhistorique à la dégustation contemporaine, découvrez comment les hommes ont su tirer parti des trésors de la rivière .
Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45
English : Week-end Musées Télérama 2026
9:30am 5:30pm. Free admission for visitors with the Télérama Weekend Museums Pass! Sunday: visit Les incontournables (2:30pm), Trésors de la rivière (4pm)
L’événement Week-end Musées Télérama 2026 Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère