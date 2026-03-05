Week-end Musées Télérama 2026 Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Week-end Musées Télérama 2026

Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

9h30 -17h30. Accès gratuit aux visiteurs munis du Pass Week-end Musées Télérama ! Dimanche visite Les incontournables (14h30), Trésors de la rivière (16h)

Le musée offre l’accès aux collections permanentes aux visiteurs munis du pass Week-end Musées Télérama !

Dimanche 22 mars, inscrivez- vous également gratuitement à

la visite découverte Les incontournables à 14h30 Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre offrant une approche générale des collections .

la visite découverte Trésors de la rivière ! à 16h De la pêche préhistorique à la dégustation contemporaine, découvrez comment les hommes ont su tirer parti des trésors de la rivière .

Musée National de Préhistoire 2 Rue du Moyen Age Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Week-end Musées Télérama 2026

9:30am 5:30pm. Free admission for visitors with the Télérama Weekend Museums Pass! Sunday: visit Les incontournables (2:30pm), Trésors de la rivière (4pm)

