Week-end Musées Télérama Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-03-22 14:30:00 - 16:00:00
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Une conservatrice-restauratrice de peintures vous dévoile son métier.
Françoise Auger-Feige, conservatrice-restauratrice de peintures, analyse devant vous les dégradations visibles et invisibles d’une huile sur toile du musée sortie des réserves pour l’occasion.
Comment la préserver ? Quelles techniques utiliser pour la restaurer ?
Profitez d’un échange privilégié avec une spécialiste. .
Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
