Week-end Musées Télérama Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier 1 place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier Jura

2026-03-22

Une conservatrice-restauratrice de peintures vous dévoile son métier.

Françoise Auger-Feige, conservatrice-restauratrice de peintures, analyse devant vous les dégradations visibles et invisibles d’une huile sur toile du musée sortie des réserves pour l’occasion.

Comment la préserver ? Quelles techniques utiliser pour la restaurer ?

Profitez d’un échange privilégié avec une spécialiste. .

