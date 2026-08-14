Informations pratiques

Morville-le-Héron

Week-end Pause Mamans

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-29 15:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Offrez-vous un véritable week-end de pause pour les mamans en Normandie, dédié au repos, à la reconnexion à soi et au lâcher-prise. À L’Écrin de l’Andelle, ce stage bien-être vous invite à sortir du rythme intense du quotidien pour retrouver calme intérieur, énergie et clarté.

Pendant 2 jours, loin des sollicitations et de la charge mentale, vous vivez une expérience ressourçante dans un cadre naturel apaisant, à seulement 1h30 de Paris. Ce week-end bien-être pour femmes et mamans alterne temps de repos, pratiques de relaxation, moments de partage et instants de silence pour vous recentrer profondément.

Au programme respiration consciente, détente corporelle, balades en nature, temps libres et moments de douceur. L’objectif n’est pas de “faire”, mais de ralentir, ressentir et vous retrouver. Une parenthèse essentielle pour prendre soin de vous, vous reconnecter à votre corps et repartir plus alignée.

Ce stage de ressourcement pour mamans en Normandie s’adresse à toutes celles qui ressentent le besoin de souffler, de se retrouver et de nourrir leur équilibre intérieur. Dans une atmosphère bienveillante et intimiste, vous pourrez déposer ce qui pèse et laisser émerger plus de sérénité. .

78 Chemin des Puits Morville-le-Héron 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 28 77 44 contact@ecrinandelle.fr

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English : Week-end Pause Mamans

L’événement Week-end Pause Mamans Morville-le-Héron a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray