Week-end pêche à la truite La Bussière

Week-end pêche à la truite

Route d’Escrignelles La Bussière Loiret

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-09

Les 09 et 10 mai, préparez vos cannes et rejoignez-nous pour un week-end de pêche à la truite aux étangs de la Martinique et des Épinettes à La Bussière ! Organisée par La Gaule Bussièroise, cette rencontre est idéale pour partager un moment convivial en pleine nature, que vous soyez pêcheur aguerri ou débutant. Venez tenter votre chance et profiter de ces deux journées pour attraper de belles prises dans un cadre paisible et verdoyant. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d’une passion commune. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable des amateurs de pêche et venez vivre un moment de détente et de plaisir au bord de l’eau dans le Loiret ! .

Route d’Escrignelles La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 01 19 34 lagaulebussieroise45@gmail.com

English :

On May 17 and 18, come and tease the trout at the Martinique and Épinettes ponds in La Bussière! Two days of fishing in a natural setting, organized by La Gaule Bussièroise. Relaxation, conviviality and great catches await you. Don’t miss this 100% fishing weekend!

