Week-end pêche base de loisirs La Ferté Macé
Week-end pêche base de loisirs La Ferté Macé samedi 10 octobre 2026.
Week-end pêche
base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Week-end pêche organisé par l’AAPPMA La Fertoise. .
base de loisirs Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end pêche
L’événement Week-end pêche La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-04 par Flers agglo