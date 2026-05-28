Week-end portes ouvertes de l’atelier Panier des Arts Quartier le Panier Marseille 2e Arrondissement
Week-end portes ouvertes de l’atelier Panier des Arts Quartier le Panier Marseille 2e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Week-end portes ouvertes de l’atelier Panier des Arts
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 19h. Quartier le Panier 10, Montée des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Week-end Portes ouvertes
Du 6 au 7 juin, présentation des nouvelles créations des six artistes peintres et photographes ainsi qu’une graphiste.
C’est l’occasion de partager un verre avec nos visiteurs .
Quartier le Panier 10, Montée des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 58 70 75 jauneindigo@hotmail.fr
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English :
Open House Weekend
L’événement Week-end portes ouvertes de l’atelier Panier des Arts Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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