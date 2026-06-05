Week-end spectacles Salle Canal Artagnan
Week-end spectacles Salle Canal Artagnan vendredi 5 juin 2026.
Artagnan
Week-end spectacles
Salle Canal ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
L’ASCA vous donne rendez-vous pour un week-end culturel et convivial à la salle Canal.
Vendredi 5 juin 20h30
Concert du DUO BLIMUNDA
Samba • Fado • Beat • Jazz
Un voyage musical vibrant et métissé à découvrir.
Samedi 6 juin 20h30
Théâtre avec la compagnie La Lune en Scène
Oh ! Albert !
À 15h00
Ateliers d’écriture et Librairie poétique
Participation libre
Buvette ASCA sur place
.
Salle Canal ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 63 artagnan.cne@wanadoo.fr
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English :
ASCA invites you to a weekend of culture and conviviality at Canal Hall.
Friday June 5 ? 8:30 pm
Concert by DUO BLIMUNDA
Samba ? Fado ? Beat ? Jazz
A vibrant musical journey to discover.
Saturday June 6 ? 8:30pm
Theater with La Lune en Scène company
Oh, Albert!
At 3:00 pm
Writing workshops and poetry bookshop
Free admission
ASCA refreshment bar on site
L’événement Week-end spectacles Artagnan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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