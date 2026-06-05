Artagnan

Week-end spectacles

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

L’ASCA vous donne rendez-vous pour un week-end culturel et convivial à la salle Canal.

Vendredi 5 juin 20h30

Concert du DUO BLIMUNDA

Samba • Fado • Beat • Jazz

Un voyage musical vibrant et métissé à découvrir.

Samedi 6 juin 20h30

Théâtre avec la compagnie La Lune en Scène

Oh ! Albert !

À 15h00

Ateliers d’écriture et Librairie poétique

Participation libre

Buvette ASCA sur place

.

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 63 artagnan.cne@wanadoo.fr

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English :

ASCA invites you to a weekend of culture and conviviality at Canal Hall.

Friday June 5 ? 8:30 pm

Concert by DUO BLIMUNDA

Samba ? Fado ? Beat ? Jazz

A vibrant musical journey to discover.

Saturday June 6 ? 8:30pm

Theater with La Lune en Scène company

Oh, Albert!

At 3:00 pm

Writing workshops and poetry bookshop

Free admission

ASCA refreshment bar on site

L’événement Week-end spectacles Artagnan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65