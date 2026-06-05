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Week-end spectacles Salle Canal Artagnan

Week-end spectacles Salle Canal Artagnan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Salle Canal

Adresse : ARTAGNAN

Ville : 65500 Artagnan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Artagnan

Week-end spectacles

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-05

L’ASCA vous donne rendez-vous pour un week-end culturel et convivial à la salle Canal.

Vendredi 5 juin 20h30
Concert du DUO BLIMUNDA
Samba • Fado • Beat • Jazz
Un voyage musical vibrant et métissé à découvrir.

Samedi 6 juin 20h30
Théâtre avec la compagnie La Lune en Scène
Oh ! Albert !

À 15h00
Ateliers d’écriture et Librairie poétique

Participation libre
Buvette ASCA sur place
  .

Salle Canal ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 72 63  artagnan.cne@wanadoo.fr

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English :

ASCA invites you to a weekend of culture and conviviality at Canal Hall.

Friday June 5 ? 8:30 pm
Concert by DUO BLIMUNDA
Samba ? Fado ? Beat ? Jazz
A vibrant musical journey to discover.

Saturday June 6 ? 8:30pm
Theater with La Lune en Scène company
Oh, Albert!

At 3:00 pm
Writing workshops and poetry bookshop

Free admission
ASCA refreshment bar on site

L’événement Week-end spectacles Artagnan a été mis à jour le 2026-05-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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