Week-end tartes flambées Kaysersberg Vignoble
Week-end tartes flambées Kaysersberg Vignoble dimanche 24 mai 2026.
Kaysersberg Vignoble
Week-end tartes flambées
1 Place du Chanoine Eugène Papirer Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tartes flambées cuites à l’ancienne, au feu de bois, vente de frites, knacks, bretzels, pâtisseries maison et boissons.
La tarte flambée, c’est la spécialité locale à déguster sans modération en Alsace !
Venez les goûter tout le week-end à proximité de l’église à Kientzheim. Elles sont préparées à l’ancienne, au feu de bois.
Des salées ou des sucrées pour les plus gourmands, venez passer une soirée conviviale et festive dans ce charmant village viticole. Vous pourrez également savourer des délicieuses pâtisseries maison et quelques boissons rafraichissantes.
Les tables et les bancs sont abrités sous des tonnelles. 0 .
1 Place du Chanoine Eugène Papirer Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com
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English :
Traditional wood-fired flambé pies, French fries, knacks, pretzels, home-made pastries and drinks.
L’événement Week-end tartes flambées Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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