Informations pratiques

Blonville-sur-Mer

Week-end théâtral Battle Royale

rue de Lassay Salle du Cinéma l’Ambiance (RDC mairie) Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Terrence et Malik, le prof et le cancre, sont de retour pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.

De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France.

Terrence et Malik, le prof et le cancre, sont de retour pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.

De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France. Sur un rythme effréné, un régime chasse l’autre, comme on chasse un souverain.

Et nos deux compères ne sont pas en reste, car pour eux aussi l’enjeu reste de taille qui aura finalement le cœur de leur chère prof d’Histoire.

Cancre ou fayot, le public participe lui aussi à cette Battle Royale , car sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un !

Toutes les informations et anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. L’Histoire de France est vraiment complètement folle !

Ce spectacle est la suite de La Folle Histoire de France , créé en 2013 et joué plus de 1 200 fois dont à Blonville-sur-Mer en 2025. .

rue de Lassay Salle du Cinéma l’Ambiance (RDC mairie) Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 85 11 62 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-end théâtral Battle Royale

Terrence and Malik the teacher and the troublemaker are back for another history lesson that’s as zany as it is hilarious.

From Louis XIV to Napoleon III, they revisit, in their own unique way, two chaotic centuries of history that would lead to the birth of democracy in France.

L’événement Week-end théâtral Battle Royale Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT SPL Deauville