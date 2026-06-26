Journées du Patrimoine Visite de l’église Notre-Dame de la Visitation Route de Beaumont Blonville-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.

Blonville-sur-Mer

Journées du Patrimoine Visite de l’église Notre-Dame de la Visitation

Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées de l’église avec une exposition de vêtements lithurgiques.

L’association des amis de Notre-Dame de la Visitation ouvre les portes de l’église pour les Journées du Patrimoine.

Cette église a déjà une longue histoire de presque mille ans derrière elle ! Son histoire est inséparable de celle de Blonville-sur-Mer. Sa construction plus dans les terres peut paraître surprenante de nos jours, mais la population de Blonville-sur-Mer était alors surtout rurale et la bordure côtière leur paraissait inhospitalière avec le marais qui était beaucoup plus étendu que de nos jours.

En 1859, l’archéologue Arcisse de Caumont livre une description précise de l’église de nos jours. Elle est orientée Est-Ouest, comme pour toutes les églises. Ce qui semble être le plus ancien sont les bases du clocher et du Chœur, datées des XIe et XIIIe siècles. Sans doute l’édifice primitif occupait le Chœur et le clocher actuels. Cet ensemble est complété à partir de la fin du XVe siècle par une grande nef. Cet agrandissement prend place après la fin de la Guerre de Cent Ans.

Les visiteurs pourront découvrir une exposition de vêtements lithurgiques.

Des visites guidées seront proposées par les membres de l’association. .

Route de Beaumont Eglise Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Journées du Patrimoine Visite de l’église Notre-Dame de la Visitation

Guided tours of the church, featuring an exhibition of liturgical vestments.

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’église Notre-Dame de la Visitation Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SPL Deauville