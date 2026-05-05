Week-end Tous à vélo Place Foch Saint-Jean-de-Luz
Week-end Tous à vélo Place Foch Saint-Jean-de-Luz dimanche 31 mai 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Week-end Tous à vélo
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Le temps fort de l’édition 2026 de Mai à vélo se tient place Foch les samedi 30 et dimanche 31 mai de 13h30 à 18h, en accès libre. Au programme Atelier de réparation de vélos et exposition de vélos à assistance électrique avec l’Atelier Bizikleta. Vélos de ville, tout-terrain et cargo disponibles à l’essai, avec les conseils des professionnels de l’atelier. .
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end Tous à vélo
L’événement Week-end Tous à vélo Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- BEZPERAN CENTRE CULTUREL PEYUCO DUHART – SALLE TANKA Saint-Jean-De-Luz 5 mai 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 5 mai 2026
- Bezperan: Collectif Bilaka mise en scène Daniel San Pedro Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz 5 mai 2026
- Bezperan: Collectif Bilaka mise en scène Daniel San Pedro Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz 6 mai 2026
- Visite Pays d’art et d’histoire Coeur de ville Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 7 mai 2026