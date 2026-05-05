Week-end Tous à vélo Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Week-end Tous à vélo

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le temps fort de l’édition 2026 de Mai à vélo se tient place Foch les samedi 30 et dimanche 31 mai de 13h30 à 18h, en accès libre. Au programme Atelier de réparation de vélos et exposition de vélos à assistance électrique avec l’Atelier Bizikleta. Vélos de ville, tout-terrain et cargo disponibles à l’essai, avec les conseils des professionnels de l’atelier. .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr

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English : Week-end Tous à vélo

L’événement Week-end Tous à vélo Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque