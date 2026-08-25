Weekend Concert Les Glochos Lieu-dit Paluden Lannilis

Informations pratiques

Lannilis

Weekend Concert Les Glochos

Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Un weekend concert sur les chapeaux de roues avec les tontons flingueurs de la chanson française ! Fous rires et bonne humeur au programme avec Les Glochos.

Passez un moment inoubliable en notre compagnie dégustez dans un premier temps un menu spécialement conçu par le chef, puis plongez dans un moment hors du temps tout en musique

Pensez à nos bons cadeaux pour faire plaisir à vos proches !

Arrivée à 19h00 (12h00 le dimanche) Réservation obligatoire Menu unique .

Lieu-dit Paluden Auberge du Pont Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69

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English :

L’événement Weekend Concert Les Glochos Lannilis a été mis à jour le 2026-08-25 par OT PAYS DES ABERS