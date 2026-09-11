Informations pratiques

Weekend Créatif Maison de Quartier La Touche Rennes 21 et 22 novembre

La Maison de Quartier La Touche accueille un week-end créatif dédié aux créateur·trice·s, le samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes



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