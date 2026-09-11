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AGENDA · Rennes

Weekend Créatif Maison de Quartier La Touche Rennes

samedi 21 novembre 2026 · Maison de Quartier La Touche · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Maison de Quartier La Touche
Adresse
6 rue cardinal Paul Gouyon
Ville
Rennes

Weekend Créatif Maison de Quartier La Touche Rennes 21 et 22 novembre

La Maison de Quartier La Touche accueille un week-end créatif dédié aux créateur·trice·s, le samedi 21 novembre et le dimanche 22 novembre !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-21T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-22T17:00:00.000+01:00

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Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes


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