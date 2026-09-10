[Wel] Come Meet Interact #9 CMI Rennes Rennes
mardi 22 septembre 2026 · CMI Rennes · Rennes
Informations pratiques
[Wel] Come Meet Interact #9 CMI Rennes Rennes Mardi 22 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Speed meeting international / Rencontres autour de voyages
Le CMI vous propose de participer à une nouvelle édition de son speed-meeting international !
Autour de quelques snacks, oubliez vos études et vos recherches pendant quelques heures, et venez rencontrer d’autres étudiants, doctorants et chercheurs, internationaux et français, pour échanger autour de vos cultures, de vos expériences de voyage, et découvrir celles des autres.
Toutes les 7 minutes, la roue du hasard vous proposera un nouveau thème de conversation et de nouveaux interlocuteurs !
**Attention, inscription obligatoire !** Toutefois, l’impression de vos billets n’est pas nécessaire.
Merci de bien vouloir répondre aux questions lors de votre inscription. Cela nous permettra de constituer les tables selon vos intérêts et besoins.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00
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https://www.eventbrite.fr/e/inscription-wel-come-meet-interact-9-1998541793303
CMI Rennes 1 place paul ricoeur, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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