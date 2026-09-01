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Wet For Me – The Queer Season Starts Here ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 13 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Wet For Me – The Queer Season Starts Here ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">19 euros.</p>

C’est la rentrée de la Wet à La Machine du Moulin Rouge, la transhumance des dykes vers Pigalle peut commencer.

Rendez-vous samedi 12 septembre pour ta nouvelle vie.

LINE UP :

DJ SCHNAKE

JEANNETO (live)

RAG

COUEDASSE

APOCALYPSE NAO

En Chaufferie : LA FREAKISH

Drag show by Elio, La Dame de la Cantine, SaturnDj set by Larvemorte, Tough Luck Princess, Xtrataki

LESBIAN & QUEER PARTY
Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaire
L’équipe se réserve le droit d’admission

« WET FOR ME, the queer season starts here » est à retrouver
ce samedi 12 septembre 2026 !
Le samedi 12 septembre 2026
de 23h30 à 06h00
payant

19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T02:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T23:30:00+02:00_2026-09-12T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris

WET FOR ME – the queer season starts here !


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