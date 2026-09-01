Wet For Me – The Queer Season Starts Here ! La Machine du Moulin Rouge Paris
dimanche 13 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
C’est la rentrée de la Wet à La Machine du Moulin Rouge, la transhumance des dykes vers Pigalle peut commencer.
Rendez-vous samedi 12 septembre pour ta nouvelle vie.
LINE UP :
DJ SCHNAKE
JEANNETO (live)
RAG
COUEDASSE
APOCALYPSE NAO
En Chaufferie : LA FREAKISH
Drag show by Elio, La Dame de la Cantine, SaturnDj set by Larvemorte, Tough Luck Princess, Xtrataki
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LESBIAN & QUEER PARTY
Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaire
L’équipe se réserve le droit d’admission
« WET FOR ME, the queer season starts here » est à retrouver
ce samedi 12 septembre 2026 !
Le samedi 12 septembre 2026
de 23h30 à 06h00
payant
19 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T02:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T23:30:00+02:00_2026-09-12T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
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