Wet For Me – The Queer Season Starts Here ! La Machine du Moulin Rouge Paris

dimanche 13 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Informations pratiques

C’est la rentrée de la Wet à La Machine du Moulin Rouge, la transhumance des dykes vers Pigalle peut commencer.

Rendez-vous samedi 12 septembre pour ta nouvelle vie.

LINE UP :

DJ SCHNAKE

JEANNETO (live)

RAG

COUEDASSE

APOCALYPSE NAO

En Chaufferie : LA FREAKISH

Drag show by Elio, La Dame de la Cantine, SaturnDj set by Larvemorte, Tough Luck Princess, Xtrataki

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LESBIAN & QUEER PARTY

Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaire

L’équipe se réserve le droit d’admission

« WET FOR ME, the queer season starts here » est à retrouver

ce samedi 12 septembre 2026 !

Le samedi 12 septembre 2026

de 23h30 à 06h00

payant

19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T02:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T23:30:00+02:00_2026-09-12T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris



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