White Party avec Laurent Wolf Casino Barrière Deauville Deauville
jeudi 20 août 2026 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
White Party avec Laurent Wolf
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
On prépare sa plus belle tenue blanche la White Party du Casino Barrière Deauville, avec en invité d’honneur Laurent Wolf. Le DJ légendaire fera vibrer au rythme de ses plus grands tubes comme No Stress .
En première partie John Modena et DJ Tony.
On prépare sa plus belle tenue blanche la White Party du Casino Barrière Deauville, avec en invité d’honneur Laurent Wolf. Le DJ légendaire fera vibrer au rythme de ses plus grands tubes comme No Stress .
En première partie John Modena et DJ Tony. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : White Party avec Laurent Wolf
Get your best white outfit ready for the White Party at the Casino Barrière Deauville, with Laurent Wolf as the guest of honour. The legendary DJ will get the crowd moving to the beat of his greatest hits, such as “No Stress”.
Support acts: John Modena and DJ Tony.
L’événement White Party avec Laurent Wolf Deauville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SPL Deauville
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