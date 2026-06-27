White Party avec Laurent Wolf Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

White Party avec Laurent Wolf

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

On prépare sa plus belle tenue blanche la White Party du Casino Barrière Deauville, avec en invité d’honneur Laurent Wolf. Le DJ légendaire fera vibrer au rythme de ses plus grands tubes comme No Stress .

En première partie John Modena et DJ Tony.

On prépare sa plus belle tenue blanche la White Party du Casino Barrière Deauville, avec en invité d’honneur Laurent Wolf. Le DJ légendaire fera vibrer au rythme de ses plus grands tubes comme No Stress .

En première partie John Modena et DJ Tony. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : White Party avec Laurent Wolf

Get your best white outfit ready for the White Party at the Casino Barrière Deauville, with Laurent Wolf as the guest of honour. The legendary DJ will get the crowd moving to the beat of his greatest hits, such as “No Stress”.

Support acts: John Modena and DJ Tony.

L’événement White Party avec Laurent Wolf Deauville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SPL Deauville