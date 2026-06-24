Wine Cocktail au Château Lavalette Château Lavalette Saint-Laurent-des-Combes

Saint-Laurent-des-Combes

Wine Cocktail au Château Lavalette

Château Lavalette 933 Rue Monturon Saint-Laurent-des-Combes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-09-02 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR CET ÉTÉ

À partir du 24 juin et jusqu’au 9 septembre, retrouvez-nous tous les mercredis de 16h à 22h au Château Lavalette pour la toute première édition de Wine Cocktail dans le cœur du vignoble de Saint-Emilion.

Au programme

Cocktails à base de vin

Vins de la propriété

Tapas à partager

Musique & ambiance conviviale

Installez-vous confortablement dans le jardin du domaine, face à l’immensité des vignes, et profitez d’un moment hors du temps bercé par les couleurs du coucher de soleil.

Entre collègues après le travail, entre amis ou en famille, faites de Wine Cocktail votre nouveau rendez-vous incontournable de la semaine.

933 rue Monturon, 33330 Saint-Laurent-des-Combes

Tous les mercredis du 24 juin au 9 septembre

16h 22h

Nous avons hâte de vous accueillir pour cette première édition. Venez trinquer avec nous ! .

Château Lavalette 933 Rue Monturon Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine winecocktail.bordeaux@gmail.com

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English : Wine Cocktail au Château Lavalette

L’événement Wine Cocktail au Château Lavalette Saint-Laurent-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Emilion