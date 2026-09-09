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AGENDA · Ohnenheim

Winter Fescht Party Ohnenheim

samedi 28 novembre 2026 · Ohnenheim

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Adresse
rue du Moulin
Ville
67390 Ohnenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ohnenheim

Winter Fescht Party

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Feu de l’avent suivi d’une soirée après-ski
Buvette et restaruation sur place

Feu de l’avent à 20h, soirée après-ski à 21h   .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 57 00 30 

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English :

Advent bonfire followed by après-ski party

L’événement Winter Fescht Party Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Ried

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