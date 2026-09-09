AGENDA · Ohnenheim
Winter Fescht Party Ohnenheim
samedi 28 novembre 2026 · Ohnenheim
Informations pratiques
Ohnenheim
Winter Fescht Party
rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Feu de l’avent suivi d’une soirée après-ski
Buvette et restaruation sur place
Feu de l’avent à 20h, soirée après-ski à 21h .
rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 57 00 30
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English :
Advent bonfire followed by après-ski party
L’événement Winter Fescht Party Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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