Informations pratiques

Ohnenheim

Winter Fescht Party

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Feu de l’avent suivi d’une soirée après-ski

Buvette et restaruation sur place

Feu de l’avent à 20h, soirée après-ski à 21h .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 57 00 30

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English :

Advent bonfire followed by après-ski party

L’événement Winter Fescht Party Ohnenheim a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Ried