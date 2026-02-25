Wintersleep au Supersonic SUPERSONIC Paris

WINTERSLEEP (22h00)

(Rock – Dine Alone – Canada)

Faire vivre un groupe pendant plus de vingt ans n’a rien d’évident. Se réunir et nourrir un projet artistique sur deux décennies relève d’un véritable acte de foi : foi en soi, en ses partenaires de groupe, dans les liens profonds que génère le processus créatif, et dans la richesse du monde qui nous entoure — car toute forme d’art naît de l’attention portée à ce que signifie vivre ici, et du désir de donner du sens à ce ressenti.

Les vétérans canadiens de l’indie rock Wintersleep appartiennent à cette catégorie d’artistes. À ce stade de leur parcours, les cinq membres du groupe — le chanteur et guitariste principal Paul Murphy, le guitariste Tim D’Eon, le claviériste Jon Samuel, le bassiste Chris Bell et le batteur Loel Campbell — sont animés par une profonde gratitude et une grande humilité, caractéristiques des créateurs qui ont la chance de consacrer leur vie à l’art aux côtés de personnes qu’ils aiment. Pourtant, il reste encore des mystères à explorer et des zones d’ombre de l’expérience humaine à éclairer.

Fort de sept albums studio salués par la critique, et après six années écoulées depuis la sortie de In The Land Of (2019), Wintersleep reprend aujourd’hui son élan.

Leur huitième album, Wishing Moon, paraîtra le 27 mars 2026 sur le label Dine Alone. Enregistré dans le studio du producteur Nicolas Vernhes, situé dans le désert de Mojave près de Pioneertown, cet album de treize titres témoigne d’une énergie et d’une vitalité renouvelées. Les multiples facettes du groupe — prog, indie, folk et rock alternatif — s’y déploient pleinement, portées par des cœurs ouverts, curieux et reconnaissants.

Wintersleep partira en tournée tout au long de l’année 2026 pour défendre Wishing Moon sur scène et espère vous y retrouver — car c’est en se rassemblant, en continuant d’essayer et d’y croire, que tout cela prend sens

Les 3 influences : Arcade Fire, Pearl Jam, The National

Cette soirée plaira aux fans de… Half Moon Run, Nada Surf & Manchester Orchestra.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/aS2RGa1uy https://fb.me/e/aS2RGa1uy



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

