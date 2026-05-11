Witch Post Le Hasard Ludique Paris

Witch Post réunit Dylan Fraser (Écosse) et Alaska Reid (États-Unis), deux artistes issus de scènes opposées mais curieusement liées : ils viennent chacun d’un village nommé de la même façon, l’un en Écosse, l’autre au Montana. Ensemble, ils cherchent à réenchanter la musique de groupe, mêlant l’intensité rugueuse du rock écossais et l’élan libre de l’indie américain. Leur nom, inspiré de sculptures du XVIIe siècle censées repousser les sorcières, rend hommage à cette figure. À travers l’écriture, Witch Post explore le monde et ses mystères avec poésie et puissance.

Super! et le Hasard Ludique présentent… Witch Post en concert exceptionnel le 11 mai 2026 !

Le lundi 11 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

18€*/22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T20:00:00+02:00_2026-05-11T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/concert/2026-03-20/witch-post



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