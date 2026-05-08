WITH U2 DAY Forges-les-Eaux
WITH U2 DAY Forges-les-Eaux vendredi 12 février 2027.
Forges-les-Eaux
WITH U2 DAY
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12
Date(s) :
2027-02-12
With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.
Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.
Venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
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English : WITH U2 DAY
L’événement WITH U2 DAY Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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