Forges-les-Eaux

WITH U2 DAY

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

With U2 Day vous fait revivre en concert avec passion le son, l’énergie et la flamboyance du groupe de rock mythique U2.

Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.

Venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

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English : WITH U2 DAY

L’événement WITH U2 DAY Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux