With U2 Day Troyes dimanche 22 novembre 2026.
Le Cube Troyes Aube
Tarif : 39 – 39 – 54 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-11-22 17:30:00
fin : 2026-11-22
2026-11-22
Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.
Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .
Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82
