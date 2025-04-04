With U2 Day Troyes

With U2 Day

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 54 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 17:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Les quatre membres, amis à la ville et complices sur scène, reprennent les plus grands succès du quatuor irlandais à travers une performance scénique qui vous entraîne dans la magie de leur groupe fétiche.



Pour célébrer le 40ème anniversaire de l’album War qui a consacré U2 sur la scène internationale, venez découvrir le nouveau spectacle de With U2 Day qui rend hommage à l’ensemble de leur carrière. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

