Wittenoom : terre empoisonnée, crime ignoré, Théâtre Pitoëff, Genève

En Australie, la mine d’amiante de Wittenoom a été exploitée sans considération pour les communautés aborigènes, détentrices traditionnelles des terres. Désormais fermée, la mine a laissé place à une gigantesque zone interdite polluée : le Tchernobyl australien. Les communautés en subissent encore les conséquences et tentent d’obtenir réparation. Elles exigent la décontamination du site et mènent ce combat jusqu’à Genève. Au-delà de ce cas, comment faire respecter les droits des peuples autochtones face à l’exploitation de leurs terres ? Comment répartir les responsabilités entre États et entreprises pour assurer le droit à un environnement sain ?

Dans un monde dépendant des ressources minières, la prospérité occidentale se construit souvent sur le dos des populations locales. Comment garantir à toutes et tous le droit à un environnement sain ? Justice Environnement

