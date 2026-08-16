Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Women’s Défi Care

Dimanche 11 octobre 2026. Draille de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le Défi Rose du Vaccarès se tient le 11 octobre 2026 en Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, sur la Draille de Méjanes.



Bike & Run Féminin et Mixte by Women’s Défi Care En collaboration avec la ville des Les Saintes Maries de la Mer

L’épreuve est organisée dans le cadre d’Octobre Rose et soutient la lutte contre le cancer du sein.

Pour la deuxième année consécutive, le Défi Roses du Vaccarès est organisé au départ du Domaine de Méjanes ! Un événement comme on les aime, plein de convivialité, de sourires et de sens.



Les formats proposés sont non chronométrés et sans classement. Les circuits, presque sans dénivelé, traversent des drailles, des étangs et des espaces naturels de la Camargue.



Trois parcours sont proposés pour adapter la durée et la distance de l’effort



12 km

17 km

25 km



L’accueil et la remise des dossards ont lieu le samedi 10 octobre entre 17h00 et 18h30 dans le village des Saintes-Maries-de-la-Mer au Relais Culturel et le dimanche 11 octobre entre 7h30 et 8h30 sur le site de départ.



L’événement met l’accent sur l’entraide, le partage et la solidarité au sein des binômes. Visitez le site web de l’organisateur pour les informations les plus récentes. .

Draille de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Défi Rose du Vaccarès will take place on October 11, 2026, in the Camargue, in Les Saintes-Maries-de-la-Mer, on the Draille de Méjanes.



Women’s and Mixed Bike & Run by Women’s Défi Care—In collaboration with the town of Les Saintes-Maries-de-la-Mer

L’événement Women’s Défi Care Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer