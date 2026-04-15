Workshop | Code The Beat, Le Groove, Genève
Workshop | Code The Beat, Le Groove, Genève vendredi 15 mai 2026.
Workshop | Code The Beat Vendredi 15 mai, 15h00 Le Groove
CHF 60
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T15:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T15:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00
Introduction au live coding, où les participant·es apprendront à créer des rythmes et des motifs musicaux directement dans le navigateur grâce à l’environnement Strudel. L’atelier se conclura par une petite session jam !
INFOS PRATIQUES
TARIF : CHF 60.-
Billetterie en ligne (réservation obligatoire)
Langue : EN / ES
Âge : 16 ans minimum.
Matériel : Mac ou PC personnel.
Horaires : 15h00 / 19h00
9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève
Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand
Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium
Parking à vélos
Parking des Gazomètres, David Dufour
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550/ »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550/ »}]
Introduction au live coding, où les participant·es apprendront à créer des rythmes et des motifs musicaux directement dans le navigateur grâce à l’environnement Strudel.
Atelier Delcourt
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