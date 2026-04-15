Workshop | Code The Beat, Le Groove, Genève

Workshop | Code The Beat Vendredi 15 mai, 15h00 Le Groove

CHF 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T15:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T15:00:00+02:00 – 2026-05-15T19:00:00+02:00

Introduction au live coding, où les participant·es apprendront à créer des rythmes et des motifs musicaux directement dans le navigateur grâce à l’environnement Strudel. L’atelier se conclura par une petite session jam !

INFOS PRATIQUES

TARIF : CHF 60.-

Billetterie en ligne (réservation obligatoire)

Langue : EN / ES

Âge : 16 ans minimum.

Matériel : Mac ou PC personnel.

Horaires : 15h00 / 19h00

9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève

Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand

Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium

Parking à vélos

Parking des Gazomètres, David Dufour

Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550/ »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550/ »}]

Introduction au live coding, où les participant·es apprendront à créer des rythmes et des motifs musicaux directement dans le navigateur grâce à l’environnement Strudel.

Atelier Delcourt