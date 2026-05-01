Workshop/concert/bal avec LillyWest SALLE DES FETES Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle

Workshop/concert/bal avec LillyWest

SALLE DES FETES PLACE DU 8 MAI Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-17 01:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Country Line Family Association de Country à Celles-sur-Belle organise

une manifestation avec Lilly West.

Forte de nombreuses années d’expérience, Lilly WEST s’est spécialisée dans la musique et la danse country.

Depuis 2003, elle sillonne les routes de France pour proposer des concerts de musique country 100% dansant, accompagnée de sa guitare et son banjo. Elle oriente même son répertoire en fonction des dernières chorégraphies à la mode ! .

SALLE DES FETES PLACE DU 8 MAI Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 068707386 clf7937@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Workshop/concert/bal avec LillyWest Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois