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Workshop/concert/bal avec LillyWest SALLE DES FETES Celles-sur-Belle

Workshop/concert/bal avec LillyWest SALLE DES FETES Celles-sur-Belle

Workshop/concert/bal avec LillyWest SALLE DES FETES Celles-sur-Belle samedi 16 mai 2026.

Lieu : SALLE DES FETES

Adresse : PLACE DU 8 MAI

Ville : 79370 Celles-sur-Belle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Celles-sur-Belle

Workshop/concert/bal avec LillyWest

SALLE DES FETES PLACE DU 8 MAI Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-17 01:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Country Line Family Association de Country à Celles-sur-Belle organise
une manifestation avec Lilly West.
Forte de nombreuses années d’expérience, Lilly WEST s’est spécialisée dans la musique et la danse country.
Depuis 2003, elle sillonne les routes de France pour proposer des concerts de musique country 100% dansant, accompagnée de sa guitare et son banjo. Elle oriente même son répertoire en fonction des dernières chorégraphies à la mode !   .

SALLE DES FETES PLACE DU 8 MAI Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 068707386  clf7937@gmail.com

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English :

L’événement Workshop/concert/bal avec LillyWest Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois

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