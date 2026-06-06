Workshop dansé avec Ametonyo Silva Bourse de Commerce — Pinault Collection Paris

Les vendredis 12 et 26 juin, de 18h30 à 20h30, nous vous donnons rendez-vous pour investir les espaces du Foyer et de la Rotonde de la Bourse de Commerce. En écho au caractère instable et éphémère de la sculpture de brouillard de Fujiko Nakaya, Ametonyo Silva vous propose une expérience de danse guidée, permettant une exploration sensible et corporelle de l’œuvre et de l’espace de la Rotonde.

Ensemble, rebondissez, tremblez, sautez et, par la répétition de gestes, faites émerger puis disparaître, au cœur du brouillard, des images et des sensations.

Pour vous permettre de profiter pleinement de l’atelier, nous vous recommandons le port de chaussures de sport et d’une tenue légère et confortable.

Biographie de l’artiste :

Ametonyo Silva est chorégraphe et danseur originaire du Nordeste du Brésil. À São Paulo, où il suit des études de mise en scène et collabore avec la chorégraphe Sayonara Pereira, il développe des pratiques collectives à la croisée de la danse, du théâtre et de la transmission. Basé en France depuis 2022, il est diplômé du master exerce du CCN Occitanie, à Montpellier. Son travail touche les expériences du déplacement et de la migration à travers une recherche chorégraphique — assombramentos — fondée sur l’abondance partagée. La vibration du corps y devient moteur de chaleur, de joie (alegria) et de transformation.

Dans le cadre de l’exposition « Clair-obscur », et en lien avec l’installation immersive Cloud #07156 de l’artiste Fujiko Nakaya présentée à la Bourse de Commerce, le chorégraphe et danseur brésilien Ametonyo Silva propose un Workshop dansé, conçu pour les adhérents Super Cercle.

Le vendredi 26 juin 2026

de 18h30 à 20h30

Le vendredi 12 juin 2026

de 18h30 à 20h30

payant

5€ – réserver aux adhérents du programme gratuit Super Cercle (18-26 ans)

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T18:30:00+02:00_2026-06-12T20:30:00+02:00;2026-06-26T18:30:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

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