Workshop international – Archéologie des média et images (restitution publique), ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS), Orléans

Informations pratiques

Workshop international – Archéologie des média et images (restitution publique) Vendredi 2 octobre, 15h00 ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS) Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Notre approche repose sur l’expérimentation des média techniques en tant que tels. En redécouvrant et en explorant des procédés et des média tant anciens que contemporains, nous nous pencherons sur l’hybridation des techniques numériques et analogiques afin de créer des conditions d’existence propices à l’émergence de nouveaux régimes de l’image et de sa relation à la vérité.

La ville d’Orléans entretient une relation singulière avec l’histoire de la photographie. En 1839, William Henry Fox Talbot a mis au point son premier procédé de dessins photogéniques. La même année, le gouvernement français dévoila au monde le daguerréotype, une avancée des travaux de Niépce développée par Louis Mandé Daguerre. En juin 1843, William Henry Fox Talbot inaugura la ligne de chemin de fer ouverte entre Paris et Orléans, à la recherche d’images pour son futur projet de livre illustré de photographies. Il séjourna dans la ville pendant plusieurs jours et réalisa six calotypes d’Orléans.

Le workshop, associant l’ESAD Orléans et l’Ecole de Łódź, invite les participants à suivre les traces de William Henry Fox Talbot à Orléans à l’aide de média zombie développés par le programme de recherche.

ECOLE SUPERIEURE D ART ET DE DESIGN D ORLEANS (ESAD ORLEANS) 14 rue Dupanloup 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 (0)2 38 79 24 67 https://esadorleans.fr/ L’ESAD Orléans délivre :

Un Diplôme National d’Art (grade licence), option Design

Un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (grade master), option Design

Un Diplôme Supérieur de Recherche en Design

Des post-masters spécialisés (film, vidéo et animation ; Spatialités & I.A)

Un post-diplôme recherche

Un doctorat en lien avec plusieurs universités

Description du workshop, dont la restitution est ouverte au public…

ESAD Orléans