Workshop | LOGIGAME, Autre lieu, Genève

Workshop | LOGIGAME Samedi 16 mai, 09h00 Autre lieu

CHF 50.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Logigame est un workshop d’une journée animé par Mylène Dreyer proposant une introduction à la programmation et au game design à travers la création d’un jeu de réflexion.

Le projet consiste à imaginer un principe de suite logique, puis à le traduire en image et en son à l’aide d’OpenProcessing, une plateforme de code en ligne.

Langue : FR

Aucun prérequis nécessaire. Aisance informatique est recommandée.

Venir avec son propre ordinateur personnel

Âge minimum : 12 ans.

INFOS PRATIQUES

Billetterie en ligne (réservation obligatoire)

10, Rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Genève

Tram 12, 15, 18 – Arrêt Plainpalais

Bus 2, 19, 91 – Arrêt Bains

Bus 1, 32 – Arrêt École de Médecine

Parking Plaine de Plainpalais

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550 »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550 »}]

16 mai, Mapping Festival, Downtown Studio, Genève : Logigame est un workshop d’une journée animé par Mylène Dreyer proposant une introduction à la programmation et au game design.

Atelier Delcourt