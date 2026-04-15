Workshop | LOGIGAME, Autre lieu, Genève
Workshop | LOGIGAME, Autre lieu, Genève samedi 16 mai 2026.
Workshop | LOGIGAME Samedi 16 mai, 09h00 Autre lieu
CHF 50.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Logigame est un workshop d’une journée animé par Mylène Dreyer proposant une introduction à la programmation et au game design à travers la création d’un jeu de réflexion.
Le projet consiste à imaginer un principe de suite logique, puis à le traduire en image et en son à l’aide d’OpenProcessing, une plateforme de code en ligne.
Langue : FR
Aucun prérequis nécessaire. Aisance informatique est recommandée.
Venir avec son propre ordinateur personnel
Âge minimum : 12 ans.
INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne (réservation obligatoire)
10, Rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Genève
Tram 12, 15, 18 – Arrêt Plainpalais
Bus 2, 19, 91 – Arrêt Bains
Bus 1, 32 – Arrêt École de Médecine
Parking Plaine de Plainpalais
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550 »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619550 »}]
16 mai, Mapping Festival, Downtown Studio, Genève : Logigame est un workshop d’une journée animé par Mylène Dreyer proposant une introduction à la programmation et au game design.
Atelier Delcourt
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