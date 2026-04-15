Workshop | Matrices Reloaded, Autre lieu, Genève

Workshop | Matrices Reloaded Samedi 9 mai, 10h00 Autre lieu

CHF 75.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Guillaume Besson (CH), graphiste, typedesigner et enseignant basé à Lausanne, animera ce workshop sur la création de caractères typographiques à l’imprimerie de l’API. Les participant·es découvriront les bases de construction de l’alphabet latin (formes, matrices, contreformes) et expérimenteront un terrain de jeu graphique pour produire une série de posters qui seront exposés pendant toute la durée du festival à l’Écomusée.

Langue : français

Aucun prérequis nécessaire.

INFOS PRATIQUES

Billetterie en ligne (réservation obligatoire)

25, Rue du Vuache – 1201 Genève

Tram 15 – Arrêts Mercier

Bus 6, 9, 10, 19 – Arrêt Prairie

Bus 7 – Arrêt Ormeaux

Train – Gare Genève Cornavin

Parking Seujet

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619542 »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619542/ »}]

9 mai, Mapping Festival, Écomusée de l’API , Genève : Guillaume Besson (CH) anime un workshop de création typographique à l’API : bases de l’alphabet latin et posters exposés à l’Écomusée.

Atelier Delcourt