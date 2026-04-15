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Workshop | Matrices Reloaded, Autre lieu, Genève

Workshop | Matrices Reloaded, Autre lieu, Genève

Workshop | Matrices Reloaded, Autre lieu, Genève samedi 9 mai 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : CHF 75.-

Workshop | Matrices Reloaded Samedi 9 mai, 10h00 Autre lieu

CHF 75.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Guillaume Besson (CH), graphiste, typedesigner et enseignant basé à Lausanne, animera ce workshop sur la création de caractères typographiques à l’imprimerie de l’API. Les participant·es découvriront les bases de construction de l’alphabet latin (formes, matrices, contreformes) et expérimenteront un terrain de jeu graphique pour produire une série de posters qui seront exposés pendant toute la durée du festival à l’Écomusée.

Langue : français
Aucun prérequis nécessaire.

INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne (réservation obligatoire)
25, Rue du Vuache – 1201 Genève
Tram 15 – Arrêts Mercier
Bus 6, 9, 10, 19 – Arrêt Prairie
Bus 7 – Arrêt Ormeaux
Train – Gare Genève Cornavin
Parking Seujet

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619542 »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619542/ »}]
9 mai, Mapping Festival, Écomusée de l’API , Genève : Guillaume Besson (CH) anime un workshop de création typographique à l’API : bases de l’alphabet latin et posters exposés à l’Écomusée.

Atelier Delcourt

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