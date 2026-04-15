Workshop | WIRELESS DIALOGUE, Autre lieu, Genève

Workshop | WIRELESS DIALOGUE 9 et 10 mai Autre lieu

CHF 80.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00

Créer des interactions sans fil avec l’ESP32

Ce workshop sur deux demi-journées propose d’explorer la conception de systèmes interactifs en dissociant le contrôle et l’exécution. À travers des exemples simples, les participants découvriront deux approches complémentaires :

Samedi :

Communication entre deux ESP32 via ESP-NOW : l’un intégrant les contrôles (boutons, capteurs…), l’autre pilotant un dispositif (par exemple un ruban LED)

Dimanche :

Contrôle d’un dispositif basé sur un ESP32 via une interface web hébergée directement sur celui-ci.

L’objectif est de permettre aux participants de construire un système fonctionnel reliant un contrôle (capteur ou interface) à une action (lumière, son, mouvement), puis de l’adapter à leurs propres projets.

Ce workshop est envisagé comme un proof of concept destiné aux artistes et makers : dès lors que l’on sait faire communiquer deux ESP32 ou créer une interface web simple (slider, bouton), on dispose d’une base solide pour développer des dispositifs interactifs plus complexes.

Prérequis minimum

● Connaissances de base en programmation

● Notions de base avec Arduino

● Un ordinateur portable

Installation préalable

Afin de gagner du temps, les participants sont invités à installer :

● Visual Studio Code ou, de préférence, Cursor (éditeur compatible VS Code, avec fonctionnalités d’IA optionnelles)

● l’extension PlatformIO (gestion de projets et de librairies pour microcontrôleurs)

Un repository GitHub sera fourni avant le workshop, contenant un projet de base et plusieurs exemples pour faciliter la prise en main.

Matériel fourni

● cartes de développement ESP32

● rubans LED

● relais

● boutons, potentiomètres

● capteurs (ultrason, lumière, son, pression, …)

● accessoires de prototypage : câbles Dupont, breadboards, fers à souder, résistances

Les participant·es peuvent également apporter leur propre matériel.

Langue : FR

Âge : 16 ans minimum.

Matériel : Mac ou PC personnel.

INFOS PRATIQUES

Il est possible de s’inscrire un jour ou l’autre ou les deux.

Le jour 1 requiert un plus petit niveau que le jour 2.

TARIF : CHF 80.- / jour

Billetterie en ligne (réservation obligatoire)

Horaires : 14h00 / 18h00

Rue des Vieux-Grenadiers, 10 – 1205 Genève

Tram 12, 15, 18 – Arrêt Plainpalais

Bus 2, 19, 91 – Arrêt Bains

Bus 1, 32 – Arrêt École de Médecine

Parking Plaine de Plainpalais

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619543 »}] [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/mapping-festival-2026-55YNS9PDPC/event/1619543 »}]

9 mai + 10 mai, Mapping Festival, DownTown Studio, Genève : Explorez les interactions sans fil avec l’ESP32 en concevant des systèmes interactifs dissociant contrôle et exécution.

Atelier Delcourt