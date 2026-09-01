World Clean-up Day à Pouzac Stade du Haut Adour Pouzac
samedi 19 septembre 2026 · Stade du Haut Adour · Pouzac
Informations pratiques
Pouzac
World Clean-up Day à Pouzac
Stade du Haut Adour POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Envie de faire du bien à la planète en faisant du sport, une balade ou même la fête ? Rejoignez ce mouvement mondial en participant aux opérations de ramassage des déchets sauvages pour nettoyer la nature lors du Big Bag Festival. Public familles, enfants.
Informations et inscription worldcleanupday.fr .
Stade du Haut Adour POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 62 19 93 cleanup65200@gmail.com
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English :
Want to do something good for the planet by exercising, going for a walk, or even partying? Join this global movement by participating in litter cleanup efforts to protect nature during the Big Bag Festival. Audience: families, children.
L’événement World Clean-up Day à Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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