Informations pratiques

Pouzac

World Clean-up Day à Pouzac

Stade du Haut Adour POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Envie de faire du bien à la planète en faisant du sport, une balade ou même la fête ? Rejoignez ce mouvement mondial en participant aux opérations de ramassage des déchets sauvages pour nettoyer la nature lors du Big Bag Festival. Public familles, enfants.

Informations et inscription worldcleanupday.fr .

Stade du Haut Adour POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 62 19 93 cleanup65200@gmail.com

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English :

Want to do something good for the planet by exercising, going for a walk, or even partying? Join this global movement by participating in litter cleanup efforts to protect nature during the Big Bag Festival. Audience: families, children.

L’événement World Clean-up Day à Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65