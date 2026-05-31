World O’Range Tour, Place Grandclément, Villeurbanne

World O’Range Tour Vendredi 19 juin, 11h30 Place Grandclément Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T11:30:00+02:00 – 2026-06-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T11:30:00+02:00 – 2026-06-19T13:00:00+02:00

Miss O’Range a deux buts dans la vie : paraître jeune et briller sur les greens du monde entier. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus, mais vit dans un quartier écologique. Car Miss O’Range n’est pas à un paradoxe près et va le prouver avec ce trio de performances…

Tout public

Place Grandclément Place Grandclément

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Miss O’Range a deux buts : paraître jeune et briller sur les greens. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus…

© Raphael Helle