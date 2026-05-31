World O’Range Tour, Place Grandclément, Villeurbanne
World O’Range Tour, Place Grandclément, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
World O’Range Tour Vendredi 19 juin, 11h30 Place Grandclément Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T11:30:00+02:00 – 2026-06-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T11:30:00+02:00 – 2026-06-19T13:00:00+02:00
Miss O’Range a deux buts dans la vie : paraître jeune et briller sur les greens du monde entier. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus, mais vit dans un quartier écologique. Car Miss O’Range n’est pas à un paradoxe près et va le prouver avec ce trio de performances…
Tout public
Place Grandclément Place Grandclément
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Miss O’Range a deux buts : paraître jeune et briller sur les greens. Elle aime les barbecues, aller à la piscine avec ses crocodiles en plastique, prendre l’avion comme on prend le bus…
© Raphael Helle
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