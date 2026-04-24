WorldGuessr, Bibliobus Ormeau, Toulouse

WorldGuessr Mardi 23 juin, 16h00 Bibliobus Ormeau Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T16:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T16:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Mercredi 23 juin – 16h-18h

Viens prouver tes talents en géographie avec un jeu de déduction pour trouver un lieu précis sur Terre !

Bibliobus Ormeau (235 avenue A. de St Exupéry)

Durée : 2h – À partir de 7 ans

Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr

Bibliobus Ormeau 235 avenue Antoine de St Exupéry toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}]

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