WorldGuessr, Bibliobus Ormeau, Toulouse
WorldGuessr, Bibliobus Ormeau, Toulouse mardi 23 juin 2026.
WorldGuessr Mardi 23 juin, 16h00 Bibliobus Ormeau Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T16:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T16:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00
Mercredi 23 juin – 16h-18h
Viens prouver tes talents en géographie avec un jeu de déduction pour trouver un lieu précis sur Terre !
Bibliobus Ormeau (235 avenue A. de St Exupéry)
Durée : 2h – À partir de 7 ans
Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bibliobus Ormeau 235 avenue Antoine de St Exupéry toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}]
Viens prouver tes talents en Géographie scroll26
DR
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Rencontre: Lire L’ivresse, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse 24 avril 2026
- Copropriété – Visite d’une copropriété rénovée, Copro les Potiers, Toulouse 24 avril 2026
- HÉRAUT & HÉRALDIQUES LE MONDE DES ARMOIRIES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 24 avril 2026
- Soirée Hong Sang-soo, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026
- La Caméra de Claire / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse 24 avril 2026